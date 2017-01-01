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    Луценко заявив, що заступника мера Ужгорода «подався в біга»

    • Сьогодні, 01:57
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    Раніше при отриманні грошей був затриманий посередник корупційної оборудки

    Правоохоронці викрили на хабарі першого заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа, однак йому вдалося втекти, повідомив в Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

    Він уточнив, що чиновник вимагав у підприємця 40 тис. грн за дозвіл на приватизацію землі.

    «Посередник, визначений хабарником, сьогодні затриманий при отриманні другого траншу хабара. Громадянин Цап знаходився в цей час в Києві і, дізнавшись про це, подався в біга. Рекомендую йому негайно з'явитися в прокуратуру з повинною. Можна навіть укласти угоду зі слідством, якщо вказати кому гроші йшли нагору», - написав генпрокурор.

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