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    Луценко згадав, як його на ланцюгу водили по коридорах Генпрокуратури

    • Сьогодні, 05:30
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    Юрій Луценко
    Юрій Луценко

    Генпрокурор наголосив, що справа проти нього мала політичний характер

    Генеральний прокурор Юрій Луценко згадав, як його на ланцюгу водили по коридорах ГПУ.

    Про це він розповів в ефірі телеканалу «Україна».

    За його словами, його закували в наручники та водили на двохметровому ланцюгу по прокуратурі в якості покарання.

    «Я ніколи не забуду, коли мене по цих же коридорах, водили на двометровому ланцюгу. В наручниках і двометровий ланцюг. Отам біля вас моя тюремна кружечка стоїть. Зі мною це робили за те, що я ніби то незаконно святкував день міліції», – розповів Луценко.

    Генпрокурор вкотре наголосив, що справа проти нього мала політичний характер. А також додав, що така прокурорська система в Україні знищена і тепер «народжується нова прокуратура».

    Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що лишатиметься на посаді максимум до квітня наступного року.

    «Я більше не витримаю», - зізнався він.

    Водночас керівник прокуратури не пояснив, яким бачить своє подальше майбутнє.

    Джерело: 24 канал

    Юрій Луценко Генпрокурор Україна
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