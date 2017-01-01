Луценко згадав, як його на ланцюгу водили по коридорах Генпрокуратури



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Луценко

Генпрокурор наголосив, що справа проти нього мала політичний характер

Генеральний прокурор Юрій Луценко згадав, як його на ланцюгу водили по коридорах ГПУ.

Про це він розповів в ефірі телеканалу «Україна».

За його словами, його закували в наручники та водили на двохметровому ланцюгу по прокуратурі в якості покарання.

«Я ніколи не забуду, коли мене по цих же коридорах, водили на двометровому ланцюгу. В наручниках і двометровий ланцюг. Отам біля вас моя тюремна кружечка стоїть. Зі мною це робили за те, що я ніби то незаконно святкував день міліції», – розповів Луценко.

Генпрокурор вкотре наголосив, що справа проти нього мала політичний характер. А також додав, що така прокурорська система в Україні знищена і тепер «народжується нова прокуратура».

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що лишатиметься на посаді максимум до квітня наступного року.

«Я більше не витримаю», - зізнався він.

Водночас керівник прокуратури не пояснив, яким бачить своє подальше майбутнє.

Джерело: 24 канал