Луценко звітує в Раді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Луценко виступає з доповіддю в Раді

Луценко інформує народних депутатів про діяльність органів прокуратури

Сьогодні Верховна Рада України заслухає інформацію генерального прокурора України Юрія Луценка про діяльність органів прокуратури.

Крім того, у порядку денному - питання ратифікації. Зокрема, заплановано розгляд проекту закону про ратифікацію Адміністративних домовленостей щодо охорони інформації з обмеженим доступом між урядом України і Організацією Північноатлантичного договору. Крім того, передбачено розгляд змін до Кримінального кодексу України про встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства і по ряду рекомендацій парламентських слухань, які були проведені раніше.

Також серед питань до розгляду - проект закону про внесення змін до статті 16 закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (щодо приватних домашніх робітників та місцевого персоналу іноземних диппредставництв).

Раніше керівник фракції Блоку Петра Порошенка Артур Герасимов повідомляв, що Луценко виступить зі звітом у парламенті цього тижня. А народний депутат від БПП Олексій Гончаренко називав дату - 24 травня.

Пізніше Луценко підтвердив намір виступити з доповіддю у Верховній Раді 24 травня.