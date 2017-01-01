Lufthansa домовилася з профспілками: страйків не буде мінімум п’ять років

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Тарифний конфлікт у компанії тривав з 2012 року

Німецька авіакомпанія Lufthansa і профспілка пілотів Vereinigung Cockpit досягли остаточної домовленості про врегулювання тривалого конфлікту щодо оплати праці.

Про це заявили представники авіаперевізника та профспілки, повідомляє DW.

Передбачено, зокрема, поступове підвищення оплати праці 5400 пілотів компаній Lufthansa, Lufthansa Cargo та Germanwings за період з травня 2012 до червня 2022 року на 11,4 відсотка. Крім того, запланована одноразова виплата у розмірі 1,8 місячної оплати.

Зазначається, що компанії вдалося просунути окремі свої умови, що стосуються пенсійного забезпечення пілотів.

Домовленості мають бути втілені в договори до середини поточного року.

Як відомо, тарифний конфлікт тривав з 2012 року. За цей час профспілка організувала 14 страйків пілотів, які загалом коштували авіаперевізнику 500 мільйонів євро. Зокрема, в листопаді минулого року пілоти страйкували шість днів поспіль, що завдало Lufthansa збитків на 100 мільйонів євро.

А досягнення домовленості убезпечує компанію від страйків пілотів до 2022 року.