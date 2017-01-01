Lufthansa остаточно домовилася з працівниками щодо оплати праці

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з 2012 року профспілка організувала 14 страйків пілотів, які загалом коштували Lufthansa 500 мільйонів євро

Німецька авіакомпанія Lufthansa і профспілка пілотів досягли остаточної домовленості щодо врегулювання довготривалого конфлікту щодо оплати праці, через що пілоти та бортпрацівники страйкували та скасовувались рейси.

Про це в середу заявили представники авіаперевізника та профспілки, передає DW.

Передбачено, зокрема, поступове підвищення оплати праці 5400 пілотам компаній Lufthansa, Lufthansa Cargo та Germanwings за період з травня 2012 до червня 2022 року на 11,4%.

Окрім того, запланована одноразова виплата в розмірі 1,8 місячної оплати. Також наголошується, що компанії вдалося відстояти окремі свої умови, що стосуються пенсійного забезпечення пілотів.

Тарифний конфлікт тривав з 2012 року. За цей час профспілка організувала 14 страйків пілотів, які загалом коштували авіаперевізнику 500 мільйонів євро. Зокрема, в листопаді минулого року пілоти страйкували шість днів поспіль, що завдало Lufthansa збитків на близько 100 мільйонів євро.

Досягнення домовленості убезпечує компанію від страйків пілотів до 2022 року.