Луганська і Слов’янська ТЕС можуть зупинитись через блокаду залізниці

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Запаси антрациту на ТЕЦ загалом складають 80 тис. тонн

У разі продовження представниками так званої «економічної блокади» перешкоджання переміщення вантажів з непідконтрольної Україні території Луганської області будуть почергово повністю зупинені всі ТЕС і ТЕЦ регіону, які працюють на антрациті.

Про це повідомив заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко під час позачергового засідання, передає прес-служба Луганської ОДА.

За його словами, у разі блокування поставок антрациту з Донбасу всі ТЕС і ТЕЦ регіону, які працюють на антрациті, будуть почергово повністю зупинені, а заміщення потужностей силами АЕС можливе лише на першому етапі – два тижні.

«Таким чином, у разі блокади ймовірний сценарій такий: з 5 лютого – відключення Слов’янської ТЕС із заміщенням потужностями AЕС, 27 лютого – зупинка Луганської ТЕС, припинення постачання електрики на півночі Луганської області», – цитує Клименка прес-служба.

За його словами, запаси антрациту на ТЕЦ загалом складають 80 тис. тонн. Середній рівень запасу також відповідає рівню 20 діб робіт – до 16 лютого. А найкоротший термін постачання антрациту з ЮАР становить 80 діб – 17 квітня. Крім того, прогноз погоди на лютий підтверджує.

У свою чергу, начальник так званого «Штабу блокади окупованих територій» Сергій Акимович назвав заяви чиновників Луганської облдержадміністрації провокаційними.

«Гілку на Щастя ми не перекривали. Нащо її там взагалі перекривати, якщо вона не іде далі в Україну, а лише до Щастинської ТЕС, там нема контрабанди», – заявив Сергій Акимович в коментарі Громадському.

Як повідомлялось, активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

У свою чергу в СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим «економічної блокади».

В ніч на 30 січня учасники блокади залізниці на Луганщині вирвали рейки на залізниці.