Лукашенко пообіцяв Порошенку, що не дасть Росії вторгнутися в Україну через Білорусь

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Лукашенко запевнив, що навчання Росії і Білорусі не перетворяться на підготовку вторгнення в Україну

Президент України Петро Порошенко розповів, що президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив його: спільні навчання Білорусі та Росії не будуть підготовкою до вторгнення в Україну.

«У мене немає жодних сумнівів у виключно добрих намірах Білорусі, але вона перебуває в союзницьких відносинах з Росією, а до Москви у нас довіри зовсім немає. Тому для мене було надзвичайно важливим, що я одержав від глави білоруської держави тверді запевнення, що заплановані російсько-білоруські стратегічні навчання «Захід-2017» поблизу українського кордону не перетворяться на підготовку РФ плацдарму для вторгнення в Україну з білоруської території», – сказав він.

«Наша угода з довіри і безпеки передбачає завчасне інформування про військові навчання, розміщення військових частин і новітніх озброєнь, білоруський кордон завжди буде для нас кордоном добросусідства, співпраці та дружби», – додав президент.

Під час відвідування головного центру зв'язку, автоматизації й захисту інформації Державної прикордонної служби Порошенко також подякував Білорусі за сумлінне виконання міжурядової угоди про додаткові заходи довіри й безпеки, що передбачає завчасне інформування про проведення в їхній прикордонній зоні будь-яких військових навчань, розгортання військових частин і нових видів озброєння.

Джерело: Українські новини