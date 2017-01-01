Лукашенко про російську авіабазу у Білорусі: Вона нам тут не потрібна

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Олександр Лукашенко

Лукашенко вважає доцільною передачу Росією Білорусі військових літаків замість будівництва авіабази

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не вважає за доцільне створювати військову базу РФ у Бобруйську. Про це він заявив на зустрічі з представниками громадськості та журналістами, передає ТАСС.

«Навіщо з військової точки зору ця база? Не потрібна вона тут. Ця база і літаки, які вони (РФ. – Ред.) хочуть тут посадити, – це демонстрація», – сказав він.

Лукашенко наголосив, що вважає доцільною передачу Росією Білорусі військових літаків замість будівництва авіабази.

Повідомляється, що у вересні 2015 року президент Росії Володимир Путін доручив міноборони за участю МЗС провести переговори з білоруською стороною і за їх підсумками підписати проект угоди між двома країнами про створення на території Білорусі російської авіаційної бази. «У нас чудові пілоти, у нас відмінна школа. Ви знаєте, що ми воюємо не гірше на військових літаках. Ви нам дайте 20 літаків – ми ж єдина група», – заявив він.

За словами Лукашенка, у нього немає побоювань, що Росія може окупувати Білорусь. «Ніякої війни не буде, однак ми будемо захищати свою країну і незалежність», – додав він.

Як раніше повідомлялося, предзидент Білорусі Лукашенко звинуватив Росію в порушенні міжнародних договорів у зв'язку з рішенням про встановлення прикордонної зони. У МЗС РФ у відповідь на це заявили, що створення прикордонних зон із Білоруссю некоректно порівнювати з порушенням міжнародних зобов'язань.