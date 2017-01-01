Лукашенко заявив, що Росія не готова до союзу з Білоруссю

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент Білорусі також зазначив, що країни повинні були провести референдум і встановити спільне законодавство

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія не готова до формування справжньої Союзної держави Білорусі і Росії.

Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю телеканалу «МИР», повідомляє Tut.by.

«Ми сьогодні до цього не готові (до Союзної держави - ред.), і не стільки білоруси, скільки росіяни, російське керівництво», - зазначив Лукашенко.

Президент Білорусі також сказав, що країни повинні були провести референдум і встановити спільне законодавство, у тому числі й Конституцію, але не зробили цього у свій час.

Країни «повисмикували окремі питання і почали їх вирішувати».

Він додав, що дві держави повинні вирішити питання про рівні умови для функціонування виробництва.

«Які тут рівні умови, якщо наші підприємства отримують природний газ у 5 разів дорожче, ніж російські?» - сказав Лукашенко.

Раніше Лукашенко пригрозив Росії заходами у відповідь у разі підвищення ціни на газ.

Також Лукашенко вимагає допустити спостерігачів НАТО на російсько-білоруські стратегічні навчання Захід-2017.