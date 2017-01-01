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    Лукашенко заявив, що Росія не готова до союзу з Білоруссю

    • Сьогодні, 16:27
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    Президент Білорусі Олександр Лукашенко
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко

    Президент Білорусі також зазначив, що країни повинні були провести референдум і встановити спільне законодавство

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія не готова до формування справжньої Союзної держави Білорусі і Росії.

    Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю телеканалу «МИР», повідомляє Tut.by.

    «Ми сьогодні до цього не готові (до Союзної держави - ред.), і не стільки білоруси, скільки росіяни, російське керівництво», - зазначив Лукашенко.

    Президент Білорусі також сказав, що країни повинні були провести референдум і встановити спільне законодавство, у тому числі й Конституцію, але не зробили цього у свій час.

    Країни «повисмикували окремі питання і почали їх вирішувати».

    Він додав, що дві держави повинні вирішити питання про рівні умови для функціонування виробництва.

    «Які тут рівні умови, якщо наші підприємства отримують природний газ у 5 разів дорожче, ніж російські?» - сказав Лукашенко.

    Раніше Лукашенко пригрозив Росії заходами у відповідь у разі підвищення ціни на газ.

    Також Лукашенко вимагає допустити спостерігачів НАТО на російсько-білоруські стратегічні навчання Захід-2017.

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