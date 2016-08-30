  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Лук’янівське СІЗО обіцяють виселити з Києва до 2019 року

    • Сьогодні, 13:05
    • Розсилка
    Лук'янівське СІЗО
    Лук'янівське СІЗО

    Інвестконкурс з продажу Київського і Львівського слідчих ізоляторів буде оголошено до 28 січня

    Міністерство юстиції України прогнозує переміщення Київського (Лук'янівського) СІЗО за межі Києва до 2019 року. Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра юстиції пенітенціарної системи Денис Чернишов.

    Він зазначив, що інвестконкурс з продажу Київського і Львівського слідчих ізоляторів буде оголошено цього тижня (до 28 січня).

    Читайте також

    «Я думаю, що за два роки ми будемо чекати переселення вже майбутніх мешканців Київського та Львівського СІЗО в нові приміщення», – заявив Чернишов.

    Він наголосив, що будівництво СІЗО за межами міст почнеться після проведення оцінки Мін'юстом отриманих пропозицій від учасників конкурсу.

    Нагадаємо, раніше міністр юстиції Павло Петренко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що в рамках реформи пенітенціарної служби СІЗО буде перенесено за межі міст України. Першим обіцяють перенести Лук'янівське СІЗО.

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    Мінюст Лук'янівське СІЗО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ