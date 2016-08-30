Лук’янівське СІЗО обіцяють виселити з Києва до 2019 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лук'янівське СІЗО

Інвестконкурс з продажу Київського і Львівського слідчих ізоляторів буде оголошено до 28 січня

Міністерство юстиції України прогнозує переміщення Київського (Лук'янівського) СІЗО за межі Києва до 2019 року. Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра юстиції пенітенціарної системи Денис Чернишов.

Він зазначив, що інвестконкурс з продажу Київського і Львівського слідчих ізоляторів буде оголошено цього тижня (до 28 січня).

«Я думаю, що за два роки ми будемо чекати переселення вже майбутніх мешканців Київського та Львівського СІЗО в нові приміщення», – заявив Чернишов.

Він наголосив, що будівництво СІЗО за межами міст почнеться після проведення оцінки Мін'юстом отриманих пропозицій від учасників конкурсу.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Павло Петренко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що в рамках реформи пенітенціарної служби СІЗО буде перенесено за межі міст України. Першим обіцяють перенести Лук'янівське СІЗО.

Джерело: Українські новини