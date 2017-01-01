Лутковська може лишитись омбудсменом до осені?

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Омбудсмен Валерія Лутковська

Останній день, коли Верховна Рада має розглянути питання про призначення омбудсмена, – 6 червня

Якщо у Верховній Раді жодна з кандидатур на посаду Уповноваженого ВР з прав людини не набере необхідних 226 голосів, процедуру призначення омбудсмена доведеться запускати знову і Валерія Лутковська залишиться на цій посаді до осені – до нової сесії парламенту.

Як відомо, останній день, коли Верховна Рада має розглянути питання про призначення омбудсмена, – 6 червня. Нагадаємо, Рада має обрати уповноваженого з прав людини замість Валерії Лутковської, у якої сплив термін повноважень. Перший день наступного пленарного тижня, за словами спікера Андрія Парубія, планується повністю присвятити цьому питанню. Уповноважений обирається таємним голосуванням. Якщо в першому турі жоден з кандидатів не набере необхідної кількості голосів, будуть повторні вибори між двома фаворитами. Наразі профільний комітет рекомендував розглянути три кандидатури на цю посаду – Людмилу Денисову від «Народного фронту», Сергія Алексєєва від Блоку Порошенка та Андрія Мамалигу від Радикальної партії. Кожен з них зібрав за свою кандидатуру більше сотні депутатських підписів (за законом потрібно не менше чверті від депутатського складу). Поки що фаворитом вважалась екс-міністр соцполітики в уряді Тимошенко депутат від «Народного фронту» Людмила Денисова.

Втім, у БПП на перспективи Денисової дивляться скептично. «Вона не пройде, – запевняє «Главком» один з депутатів президентської фракції. – Коли Денисову послухали, то правозахисники просто за голови схопились: ну який з неї омбудсмен? Є передчуття, що в результаті не оберуть нікого – і Лутковська лишиться до осені».

Затягнутися обрання нового уповноваженого з прав людини може і через європейців – бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ вже після обрання комітетом трьох кандидатур у зверненні до Парубія рекомендувало Верховній Раді змінити поточний порядок обрання і призначення омбудсмена та максимально його деполітизувати.

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