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    Лутковська назвала кількість росіян, які утримуються під вартою в Україні

    • Сьогодні, 04:59
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    Лутковська запропонувала російському омбудсмену відвідати росіян для оцінки умов їхнього утримання

    Понад 300 громадян Російської Федерації перебувають під вартою в Україні.

    Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

    Омбудсмен повідомила, що відправила список цих осіб російському уповноваженому з прав людини Тетяні Москальковій і запропонувала їй відвідати їх для оцінки умов їхнього утримання.

    «Я послала список з понад 300 громадян РФ, які зараз перебувають в місцях несвободи в Україні, і якими вона (Москалькова) може бути зацікавлена як омбудсмен», - заявила Лутковська.

    Своєю чергою Лутковська просить дозволу відвідати 12 українців, яких тримають під вартою в Росії, серед яких журналіст Роман Сущенко, режисер Олег Сенцов і кримський активіст Олександр Кольченко. Український омбудсмен повідомила, що на сьогодні не отримала відповіді від російської колеги.

    Водночас вона зазначила, що задоволена рівнем діалогу і взаємодії з Москальковою.

    Джерело: 5 канал

    Олег Сенцов Олександр Кольченко Валерія Лутковська
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