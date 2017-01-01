Лутковська назвала кількість росіян, які утримуються під вартою в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лутковська запропонувала російському омбудсмену відвідати росіян для оцінки умов їхнього утримання

Понад 300 громадян Російської Федерації перебувають під вартою в Україні.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

Омбудсмен повідомила, що відправила список цих осіб російському уповноваженому з прав людини Тетяні Москальковій і запропонувала їй відвідати їх для оцінки умов їхнього утримання.

«Я послала список з понад 300 громадян РФ, які зараз перебувають в місцях несвободи в Україні, і якими вона (Москалькова) може бути зацікавлена як омбудсмен», - заявила Лутковська.

Своєю чергою Лутковська просить дозволу відвідати 12 українців, яких тримають під вартою в Росії, серед яких журналіст Роман Сущенко, режисер Олег Сенцов і кримський активіст Олександр Кольченко. Український омбудсмен повідомила, що на сьогодні не отримала відповіді від російської колеги.

Водночас вона зазначила, що задоволена рівнем діалогу і взаємодії з Москальковою.

Джерело: 5 канал