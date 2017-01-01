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    Лутковська передала РФ список із 400 ув’язнених в Україні росіян

    • Сьогодні, 02:12
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    В'язниця
    В'язниця

    За інформацією ЗМІ, український омбудсмен пообіцяла своїй російській колезі посприяти у разі необхідності відвідати засуджених

    Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська надала список з 400 громадян РФ, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі в Україні.

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    Про це з посиланням на заяву російського омбудсмена Тетяни Москалькової повідомляє ТАСС.

    «Валерія Лутковська представила такий список з 400 громадян Росії, і ми з нею домовилися сьогодні в Женеві про те, що в разі необхідності відвідування цих громадян, пов'язаних з умовою відбування їхнього покарання, з наданням медичної допомоги, вона надасть мені сприяння в можливості приїхати в Україну і відвідати наших громадян», - сказала Москалькова.

    Як повідомляв «Главком», в понеділок у Женеві в рамках проведення Щорічної зустрічі Глобальної мережі національних інституцій з прав людини (GANHRI) відбулася зустріч уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської та уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової.

    Омбудсмени України і РФ домовилися про переміщення 18 в'язнів з тюрем окупованого Криму на материкову частину України

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