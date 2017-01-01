Лутковська передала РФ список із 400 ув’язнених в Україні росіян

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В'язниця

За інформацією ЗМІ, український омбудсмен пообіцяла своїй російській колезі посприяти у разі необхідності відвідати засуджених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська надала список з 400 громадян РФ, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі в Україні.

Про це з посиланням на заяву російського омбудсмена Тетяни Москалькової повідомляє ТАСС.

«Валерія Лутковська представила такий список з 400 громадян Росії, і ми з нею домовилися сьогодні в Женеві про те, що в разі необхідності відвідування цих громадян, пов'язаних з умовою відбування їхнього покарання, з наданням медичної допомоги, вона надасть мені сприяння в можливості приїхати в Україну і відвідати наших громадян», - сказала Москалькова.

Як повідомляв «Главком», в понеділок у Женеві в рамках проведення Щорічної зустрічі Глобальної мережі національних інституцій з прав людини (GANHRI) відбулася зустріч уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської та уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової.

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