Лутковська позивається до Конституційного суду через право поліції збирати зразки ДНК



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерія Лутковська

Омбудсмен каже, що така інформація може призвести до зловживань

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просить Конституційний суд перевірити положення частини 2 статті 26 закону «Про Національну поліцію».

«У конституційному поданні Уповноваженого йдеться про те, що згадане положення в частині, що дозволяє поліції під час наповнення баз (банків) даних, визначених у пункті

7 частини першої цієї статті, забезпечувати збирання, накопичення біометричних даних у вигляді зразків ДНК, є таким, що не відповідає положенням статті 3, частин першої, другої статті 8 та частин першої, другої статті 32 Конституції України у їх взаємозв’язку», - пояснюється на сторінці уповноваженого з прав людини в Фейсбуці.

Так, відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 закону «Про Національну поліцію» поліція наповнює та підтримує в актуальному стані бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ, стосовно осіб, затриманих за підозрою у вчиненні правопорушень.





Відповідно до частини 2 статті 26 вказаного закону під час наповнення баз (банків) даних, визначених у пункті 7 частини 1 цієї статті, поліція забезпечує збирання, накопичення мультимедійної інформації (фото, відео-, звукозапис) та біометричних даних (дактилокартки, зразки ДНК).

У конституційному поданні уповноважений з прав людини звернула увагу, що законодавцем абсолютно не диференційовано випадки необхідності збору зразків ДНК в залежності від ступеню тяжкості та характеру правопорушення, не визначено, за яких саме обставин можуть відбиратись у особи зразки ДНК, порядок відібрання, період і порядок їх зберігання, порядок знищення та доступу до такої інформації самої особи або її родичів.

«Належне регулювання цих питань і має бути тим захисним механізмом, який би унеможливив свавільне втручання у право особи на особисте життя шляхом відібрання та зберігання зразків ДНК», - наголошується в повідомленні.