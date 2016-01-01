Лутковська просить РФ етапувати Клиха ближче до України

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Омбудсмен сподівається, що родичі Клиха зможуть провідувати його, якщо росіяни помістять його в колонію біля українських кордонів

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська звернулася до своєї російської колеги з проханням посприяти у зміні українському політв’язню Станіславу Клиху місця відбування покарання. Про це повідомляє прес-служба Омбудсмена.

Лутковська просить направити Станіслава Клиха у виправну установу, що знаходиться ближче до адміністративних кордонів України для того, щоб родичі Клиха могли провідувати його.

Як відомо, 26 жовтня Верховний суд РФ відмовився звільнити Миколу Карпюка та Станіслава Клиха.

У травні цього року Верховний суд Чечні засудив Клиха і Карпюка до 20 років і 22,5 років ув'язнення відповідно, у колонії суворого режиму. У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві та замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 року – на початку 1995 року сам брав у них участь. Голова слідчого комітету РФ Юрій Бастрикін заявляв, що засуджені входили до УНА-УНСО і воювали в Чечні разом з колишнім прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Проте жодних доказів цього так і не було оприлюднено, хіба що окрім зізнань Станіслава Клиха, здобутих, як стверджують його захисники, за допомогою тортур.

22 жовтня член Громадської спостережної комісії Москви з контролю над дотриманням прав ув'язнених Зоя Свєтова повідомила, що Клих збожеволів внаслідок тортур, які застосовували до нього при затриманні та під час попереднього слідства

МЗС України вимагає від Росії негайно звільнити Карпюка та Клиха.

Мін'юст України відправив до РФ кілька запитів про екстрадицію українців.

29 листопада Міністерство юстиції України повідомило про отримання звернення від Карпюка та Клиха про переведення їх в Україну.

На початку грудня МЗС України висловили протест у зв'язку з відмовою влади Російської Федерації у зустрічі консула України з незаконно засудженим Станіславом Клихом. «Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони невідкладно надати дозвіл консульським посадовим особам України на відвідування незаконно засудженого громадянина України Станіслава Клиха», - йдеться в повідомленні МЗС України.