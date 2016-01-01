Лутковська у Москві збирається відвідати журналіста Сущенка і «диверсанта» Панова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Омбудсмени України та Росії

Омбудсмени України та РФ домовились, що й надалі буде проводитись моніторинг умов тримання під вартою громадян України на території Російської Федерації та громадян РФ на території України

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська та Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова домовилися про відвідання Лутковською Романа Сущенка і Євгена Панова у Москві. Про це повідомили у прес-службі Омбудсмена України.

«Крім того, одним із позитивних досягнень за результатами спільного візиту Валерія Лутковська вважає домовленість про відвідання Романа Сущенка і Євгена Панова у Москві», — сказано в повідомленні.

Так, 26 грудня 2016 року, відбувся двоетапний спільний візит Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської та Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової: спочатку до Сімферопольського СІЗО, потім — до Миколаївського СІЗО.

У Миколаєві Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова мала можливість відвідати двох громадян України, які були затримані на адмінкордоні з АР Крим після того, як перейшли служити російській армії. Йдеться про Максима Одинцова і Олександра Баранова, яких звинувачують у дезертирстві і державній зраді.

«Вони у цілком задовільному стані, обидва виглядають добре, охайно одягнені, немає відчуття розгубленості, задоволені умовами і порядком утримання, але найбільше їх, звичайно, хвилює пред’явлене обвинувачення, яке вони вважають незаконним, необґрунтованим і несправедливим», — зазначила Тетяна Москалькова, зазначивши, що має намір звернутися до Валерії Лутковської з проханням про забезпечення лікування Максима Одинцова, якому незадовго до затримання була зроблена операція на плечовому суглобі.

«Оскільки вже встановлено певну довіру, ми можемо просуватися далі. Маю на увазі, що Тетяна Москалькова зможе приїжджати провідувати російських громадян, а ми у відповідь сподіваємося здійснювати візити до наших громадян, наприклад у Москві», — додала Лутковська.

Таким чином, надалі буде проводитись моніторинг умов тримання під вартою громадян України на території Російської Федерації та громадян РФ на території України. Це є цілком ефективний і важливий спосіб моніторингу дотримання прав громадян, особливо в умовах, що склалися на сьогоднішній день. Як прокоментувала Тетяна Москалькова, уповноважені з прав людини «повинні працювати як лікарі, без кордонів».

Також, у відомстві зазначили, що найближчими тижнями Валерією Лутковською заплановано відвідати засуджених українських громадян, які утримуються у виправних колоніях в Сімферополі.