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    Лутковська заявила, щр в Україні права людини дотримуються «на двієчку»

    • Сьогодні, 01:57
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    Омбудсмен зазначила, що останнім часом збільшилася кількість дитячого насильства

    Уповноважена Верховної Ради у правах людини Валерія Лутковська вважає незадовільним рівень захисту прав людини в Україні.

    Про це вона сказала в інтерв’ю «5 каналу», – передають Українські новини.

    «На двієчку. Роботи багато», – оцінила Лутковська рівень захисту прав людини в країні.

    Омбудсмен зазначила, що останнім часом збільшилася кількість дитячого насильства.

    Також гострою залишається проблема захисту соціально-економічних прав українців.

    Валерія Лутковська
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