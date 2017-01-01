Лутковська заявила, щр в Україні права людини дотримуються «на двієчку»
- Сьогодні, 01:57
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Омбудсмен зазначила, що останнім часом збільшилася кількість дитячого насильстваУповноважена Верховної Ради у правах людини Валерія Лутковська вважає незадовільним рівень захисту прав людини в Україні.
Про це вона сказала в інтерв’ю «5 каналу», – передають Українські новини.
«На двієчку. Роботи багато», – оцінила Лутковська рівень захисту прав людини в країні.
Омбудсмен зазначила, що останнім часом збільшилася кількість дитячого насильства.
Також гострою залишається проблема захисту соціально-економічних прав українців.