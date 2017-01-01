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    Львів на третину залишається завалений сміттям

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    Сміття у Львові
    Сміття у Львові

    Станом на сьогодні на ранок сміття не вивезено з 367 контейнерних майданчиків у місті

    У Львові станом на сьогодні сміття не вивезено з 367 контейнерних майданчиків. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

    «Станом на сьогодні на ранок сміття не вивезено з 367 контейнерних майданчиків житлового фонду. Це майже 30% від загальної кількості», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначили в управлінні житлового господарства ЛМР, у Залізничному районі не вивезено сміття з 11 майданчиків, у Сихівському – з 153, у Франківському – з 65, у Шевченківському – з 114, у Личаківському – з 24. Сміття не вивезено із трьох контейнерних майданчиків закладів охорони здоров’я та 6 майданчиків закладів освіти. Також не вивезено сміття із 4 контейнерних майданчиків підприємств (супермаркетів) та 4 майданчиків, розміщених на ринках.

    Повністю очищені від сміття контейнерні майданчики Галицького району.

    Загалом у Львові 1237 сміттєвих майданчиків житлового фонду.

    Джерело: Укрінформ

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