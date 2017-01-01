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    Львів прощається з Любомиром Гузаром

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    <span>На вшанування пам'яті Любомира Гузара на Львівській міськраді розмістили банер</span>
    На вшанування пам'яті Любомира Гузара на Львівській міськраді розмістили банер

    У собор Святого Юра постійно йдуть парафіяни УГКЦ, щоб попрощатися з кардиналом Любомиром Гузаром

    Жителі Львова прощаються з главою Української греко-католицької церкви (до 2011 року), архієпископом-емеритом Любомиром Гузаром, труну з тілом якого привезли в четвер близько 18:30 в собор Святого Юра у Львові.

    Прибулий з Києва глава УГКЦ Святослав (Шевчук) разом з вищим духовенством конфесії відслужив панахиду за покійним.

    Як передає «Інтерфакс-Україна», в собор Святого Юра постійно йдуть парафіяни УГКЦ, щоб попрощатися з кардиналом Любомиром Гузаром. Люди несуть квіти, у багатьох на очах сльози. Серед бажаючих попрощатися з кардиналом багато сімей з дітьми та молоддю.

    За даними УГКЦ, собор Святого Юра буде відкритий цілодобово до суботи, 3 червня. У суботу після архієрейського богослужіння пройде процесія від собору Святого Юра до монастиря отців студитів, до якого належав покійний.

    Похорон кардинала відбудуться 5 червня в Києві.

    Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

    В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби. 

    У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

    Сьогодні у Львові оголошено жалобу через смерть екс-глави УГКЦ..

    Читайте матеріал «Главкома»:  «Війна буде тривати, допоки вона буде вигідна». Заповіт Любомира Гузара.

    Також читайте інтерв'ю: Любомир Гузар: 25 грудня чи 7 січня? Переконаний, всі християни повинні святкувати Різдво разом

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