Львів прощається з Любомиром Гузаром

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На вшанування пам'яті Любомира Гузара на Львівській міськраді розмістили банер

У собор Святого Юра постійно йдуть парафіяни УГКЦ, щоб попрощатися з кардиналом Любомиром Гузаром

Жителі Львова прощаються з главою Української греко-католицької церкви (до 2011 року), архієпископом-емеритом Любомиром Гузаром, труну з тілом якого привезли в четвер близько 18:30 в собор Святого Юра у Львові.

Прибулий з Києва глава УГКЦ Святослав (Шевчук) разом з вищим духовенством конфесії відслужив панахиду за покійним.

Як передає «Інтерфакс-Україна», в собор Святого Юра постійно йдуть парафіяни УГКЦ, щоб попрощатися з кардиналом Любомиром Гузаром. Люди несуть квіти, у багатьох на очах сльози. Серед бажаючих попрощатися з кардиналом багато сімей з дітьми та молоддю.

За даними УГКЦ, собор Святого Юра буде відкритий цілодобово до суботи, 3 червня. У суботу після архієрейського богослужіння пройде процесія від собору Святого Юра до монастиря отців студитів, до якого належав покійний.

Похорон кардинала відбудуться 5 червня в Києві.

Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби.

У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

Сьогодні у Львові оголошено жалобу через смерть екс-глави УГКЦ..

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