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    Львівщину засипало снігом

    • Сьогодні, 11:48
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    Власники авто в соціальних мережах жаліються на засипані снігом дороги

    Сьогодні зранку на Львівщині випав сніг. Засипає снігом Сколівщину.

    Дорога на Сколе, Славське є дуже небезпечною, пише УНН.

    Власники авто в соціальних мережах жаліються, що дуже важко проїхати ділянку дорогу до перевалу на межі із Закарпатської області.

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    Снігом також засипало і Одещину. Снігопад розпочався близько 7 години ранку. Температура наразі становить близько нуля градусів, а тому сніг практично відразу тане. Дерева, які вже встигли зацвісти, гнуться під вагою снігового покриву.

    Близько 10 ранку мокрий сніг пішов і в Одесі. Міські комунальні служби переведені в режим готовності до роботи в складних погодних умовах, і створено штаб з оперативного реагування на наслідки стихії.

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    Львівщину засипало снігом
    Львівщину засипало снігом
    Львівщину засипало снігом

    Як повідомлялося, циклон Петер просувається Україною: снігопад дістався Вінниці.

    Як повідомляв «Главком», в Україні чрез негоду загинуло 4 особи. 

    Через снігопади вчора  закрили школи у Дніпрі та Запоріжжі.

    Негода знеструмила майже 200 населених пунктів. 

     

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