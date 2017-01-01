Львівщину засипало снігом

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Власники авто в соціальних мережах жаліються на засипані снігом дороги

Сьогодні зранку на Львівщині випав сніг. Засипає снігом Сколівщину.

Дорога на Сколе, Славське є дуже небезпечною, пише УНН.

Власники авто в соціальних мережах жаліються, що дуже важко проїхати ділянку дорогу до перевалу на межі із Закарпатської області.

Снігом також засипало і Одещину. Снігопад розпочався близько 7 години ранку. Температура наразі становить близько нуля градусів, а тому сніг практично відразу тане. Дерева, які вже встигли зацвісти, гнуться під вагою снігового покриву.

Близько 10 ранку мокрий сніг пішов і в Одесі. Міські комунальні служби переведені в режим готовності до роботи в складних погодних умовах, і створено штаб з оперативного реагування на наслідки стихії.

Як повідомлялося, циклон Петер просувається Україною: снігопад дістався Вінниці.

Як повідомляв «Главком», в Україні чрез негоду загинуло 4 особи.

Через снігопади вчора закрили школи у Дніпрі та Запоріжжі.

Негода знеструмила майже 200 населених пунктів.