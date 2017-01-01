Львівська облрада розгляне маніфест українських націоналістів

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Львівськка обласна рада

Депутати Львівської обласної ради внесли у порядок денний заяву шодо подій у облраді 30 травня

Львівській облраді вдалося відновити роботу 1 червня. Вхід у обласну раду зранку був оточений представниками правоохоронних органів.

Біля входу також стоять представники партії «Свобода», а у парку напроти прогулюються представники партії «Національний корпус», які 31 травня захопили Львівську облраду, повідомляє Депо.Львів.

За повідомленням ЗМІ, депутати Львівської обласної ради внесли у порядок денний заяву щодо подій у облраді 30 травня. Таку пропозицію вніс голова облради Олекснадр Ганущин.

З його слів заяву підписали БПП «Солідарність», «Батьківщина», «Громадянська позиція» і «Укроп».

Крім того депутати заслухають інформацію керівника обласної поліції щодо штурму облради.

Також депутати приймуть заяву щодо амністії активістів, яку вимагали прийняти представники «Національного корпусу» ще у вівторок.

Львівську облраду у вівторок захопили російськомовні націоналісти. В основному серед тих, хто захопив облраду були представники «Нацкорпусу». Активісти увірвалися у Львівську облраду і кинули димові шашки. Під час штурму постраждала вагітна жінка.

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