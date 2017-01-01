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    Львівське сміття арештували на Тернопільщині

    • Сьогодні, 14:42
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    Черкаське сміттєзвалище
    Фото: Уніан
    Черкаське сміттєзвалище

    Дві фури перебувають на штрафмайданчику

    Поліцейські зупинили дві фури зі сміттям неподалік від Малашівського сміттєзвалища у Тернопільській області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції, передає «Главком».

    «Власник транспортних засобів – підприємець з Тернополя, а побутові відходи, які були у фурах, згідно з товарно-транспортним накладними, належать львівському підприємству», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією правоохоронців, водії повідомили, що сміття вони везли зі Львова у Дніпро. За їхніми словами, в Тернопільську область вони заїхали на дозаправку, а також вирішили відрегулювати клапани двигунів автотранспорту в селі Чернихів.

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    Слідчі перевіряють їхні документи і слова. Вантажівки перебувають на штрафмайданчику. Загалом у Тернопільській області виявили 13 фактів викиду відходів зі Львова.

    Нагадаємо, у Львові залишаються переповненими 479 сміттєвих майданчиків. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що до кінця квітня французька компанія «Еджис» назве місце, де Львів зможе збудувати сміттєпереробний завод.

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