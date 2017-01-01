Львівське сміття доїхало вже й до Донеччини
- Сьогодні, 10:25
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Сьогодні вночі в Покровську затримали 5 фур з львівським сміттям
У Покровську на Донечині затримали п'ять фур зі сміттям зі Львова.
Про це повідомив начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.
«Сміттєві каравани» зі Львова доїхали і до Донеччини. Сьогодні вночі в Покровську затримали 5 фур з «львівським сміттям», - написав Аброськін.
На місці працює слідчо-оперативна група, додав він.
Раніше поблизу Кривого Рогу поліція затримала дві фури з львівським сміттям.
Як повідомлялося, Садовий пожалівся, що по всій Україні заблоковано 50 фур з львівський сміттям.
Нагадаємо, як заявив Генпрокурор Юрій Луценко, Садовому може загрожувати відсторонення від посади.