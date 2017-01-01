Львівське сміття два роки прийматимуть 20 міст області

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Полігон відходів

Обсяг відходів, які щодня вивозять зі Львова, становить 580 куб. м

Сміття зі Львова будуть приймати 20 міст Львівської області. Про це журналістам заявив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Відходи зі Львова полігони 20 міст області прийматимуть упродовж двох найближчих років.

Зі свого боку Львів бере на себе низку зобов'язань виділити фінансування і для роботи полігону, і для вирішення певних соціальних проблем у містах.

Згідно з меморандумом, прогнозується, що обсяг відходів, які щодня вивозять зі Львова, становить 580 куб. м. Очікується, що найбільші обсяги зможуть прийняти Новояворівськ (80 т), Самбір (70 т), Миколаїв (60 т), Дрогобич (50 т), Стрий і Червоноград (по 40 т).

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України у співпраці із Львівською обласною державною адміністрацією та місцевими органами самоврядування Львівщини знайшли рішення проблеми утилізації твердих побутових відходів, що утворюються на території м. Львів. Домовленості щодо прийому сміття зі Львова на полігонах області закріплено у меморандумі.

Джерело: Еспресо ТВ