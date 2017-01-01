Львівське сміття продовжує «подорожувати» Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: zt.npu.gov.ua Затримана вантажівка

На цей раз сміття було помічено в с. Ягодинки Пулинського району Житомирської області

У ніч з 19 на 20 травня жителі с. Ягодинки Пулинського району Житомирської області помітили чергове несанкціоноване вивантаження львівського сміття на місцевому сміттєзвалищі. Вони одразу звернулися до поліції, інформує відділ комунікації поліції Житомирської області, передає «Главком».

Поліцейські, отримавши повідомлення про можливий несанкціонований викид побутових відходів, прибули на місце події. Вантажівку вдалося затримати у сусідньому с. Веселому. Автомобіль та керманича доставили до Пулинського відділення поліції для з’ясування обставин події.

«Як з’ясувалося, возити по ночам чужі відходи підрядився Новоград-Волинський підприємець. Для розмови з ним поблизу відділу поліції збирається і місцева громада, яка обурена систематичним підкиданням сміття та вимагає відшкодування збитків, - повідомив начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко. - Пулинці демонструють згуртованість з поліцією та обіцяють уважно стежити за вантажівками на автошляхах району, аби припинити скидання побутових відходів на їх землях».

Як відзначили в поліції, жителі Пулинського району вже не вперше потерпають від забруднення земель сміттям, яке скидають під покривом ночі водії вантажівок. Серед побутових відходів знаходили докази того, що вони потрапили до району зі Львівщини.

Нагадаємо, у Львові можуть запровадити надзвичайний стан. При цьому містян закликають посилювати особисту гігієну, обмежити перебування на вулиці.