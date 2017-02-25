Львівське сміття знову добралось на Полтавщину

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Львівське сміття

Цього разу дві машини відходів виявлено в Кременчуцькому районі

Біля села Кам'яні Потоки Кременчуцького району Полтавської області виявили дві машини нелегально розвантаженого сміття. Про це повідомляє місцеве видання Кременчук Today.

Ймовірніше всього, сміття було привезене з Львівської області.

На причетність сміття до Львова вказують документи львівських фірм, зазначає видання. На місце події виїжджало керівництво поліції Кременчука та слідчо-оперативна група, яка зафіксувала даний факт.

Як повідомлялося раніше, це не перший випадок виявлення львівського сміття в районі водоочисной станції Кременчука. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про забруднення земель.

«Главком» також повідомляв, що 21 лютого у районному центрі Глобине Полтавської області теж було виявлено п’ять фур львівського сміття.