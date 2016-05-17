Львівське видання написало про підпільну тютюнову імперію депутата від Блоку Порошенка

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Григорій Козловський

Одіозний депутат нажив свої величезні статки через виробництво і реалізацію контрабандних марок цигарок?

Депутат Львівської міської ради Григорій Козловський, добре знаний у регіоні як ресторатор та готельєр, насправді нажив свої статки виробництвом контрабандних цигарок. Про це пише львівське видання «Форпост».

Політик володіє двома тютюновими фабриками у Львівській області, які і приносять йому основний прибуток.

«У 2010-му виробництвом цигарок офіційно починає займатися новостворене ТОВ «Львівська тютюнова фабрика», офіційним власником і директором якої став Григорій Козловський. Ще за рік, у 2011-му, на світ з’являється інша фірма, ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика». Теж заснована нашим героєм. Щоправда, за недовгий час обидві компанії було переписано на інших людей. Проте при всій заплутаності структури власності на львівській «тютюнці» ні для кого не є таємницею, що справжнім господарем там і надалі залишається Григорій Козловський», – пише видання.

За інформацією джерел видання, тютюнові фабрики виробляють контрабандні цигарки на лівих лініях випуску.

«Цигарки «Джин Лінг» (Jin Ling). Ці, схожі на Camel, сигарети первісно китайського походження, з гірським козлом на етикетці, буквально заполонили європейський «чорний ринок», ставши одним із лідерів серед контрабандних марок тютюнових виробів. При цьому, за запевненням європейських митних служб, жодних легальних поставок «Джин Лінг» до країн Євросоюзу не здійснювалося», – зазначає львівське видання.

Активна діяльність із виготовлення контрабанди, за інформацією видання, Козловському вдається через сприяння силовиків, яку він налагодив ще за часів Януковича.

«Серед високопоставлених правоохоронців, які протягом багатьох років «кришували» цигарковий бізнес Козловського і компанії, – керівники УБЕЗу, начальники обласної міліції, генерали з центрального апарату МВС. Розказують, що у вузькому колі Козловський оповідав, як особисто завозив валізу з астрономічною сумою Віталію Захарченку, міністрові внутрішніх справ часів Януковича», – повідомляє видання.

Так званими бізнес-партнерами одіозного депутата є Олександр Свіщов, відомий у певних колах як Сєдой, а також депутати львівської міськради – порошенківець Петро Адамик та свободівець Андріян Гутник.

«Сєдой є реальним партнером Козловського в усіх його бізнесах – як у цигарковому, так і в готельно-ресторанному. Втім, кажуть, що у цій групі є й серйозніші персонажі – зокрема, людина відома як Юра Циркуль чи Юра Музикант, і яка воліє керувати справами групи з далекого похмурого Лондона», – зазначає «Форпост».

Як пише видання, на звинувачення у контрабандному бізнесі Григорій Козловський розказує про «велику тютюнову війну в Україні» та спроби американського бізнесу знищити єдину українську тютюнову фабрику.

Зазначимо, що, окрім тютюнового бізнесу, політик володіє розважальними закладами у Львові, навколо будівництва деяких із них вибухнули скандали через нелегальну забудову в історичному центрі міста. Козловський такоє володіє готельно-ресторанним комплексом «Святослав» у Винниках, «Гранд-готелем» у Львові, львівськими рестораціями «Королівська пивоварня» та «Тралі-валі», популярними кав’ярнями «Під синьою фляжкою» та «Кабінет». Крім того, на площі Ринок депутат продовжує спорудження комплексу з п'яти ресторанів, який сам бізнесмен іменує «серцем Львова».

Також політик був причетний до скандальної приватизації без конкурсу кінотеатру «Київ».