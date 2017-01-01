Львівського митника затримали на спробі дати хабар прокурору у 40 тис. дол.

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Заступник начальника Львівської митниці ДФС намагався дати хабар військовому прокурору Львівського гарнізону

Заступник начальника Львівської митниці ДФС України намагався дати хабар військовому прокурору Львівського гарнізону у розмірі 40 тис. доларів. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«Cлідчі військової прокуратури Західного регіону України спільно з співробітниками УЗЕ НПУ задокументовано факт надання військовому прокурору Львівського гарнізону майору юстиції Савинцю В.В. неправомірної вигоди у розмірі 40 тис. доларів США заступником начальника Львівської митниці ДФС України Шокалом В.С. (на даний час відряджений та тимчасово виконує обов’язки заступника начальника Івано-Франківської митниці ДФС України)», — йдеться в повідомленні Генпрокурора.

Луценко зазначив, що кошти передавалися у тубусі з-під ірландського віскі, які наразі виявлені і вилучені у повному обсязі, а посадовця затримано.

Так, приводом до хабара стало «непритягнення останнього (заступника начальника Львівської митниці ДФС України) до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження щодо виявлених фактів щомісячних зборів хабарів від підлеглих працівників за сприяння в просуванні по службі та переміщення контрабанди через державний кордон України фізичними та юридичними особами».



