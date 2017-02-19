Ляшко хоче вигнати з Ради нардепа, який готував план про оренду Криму

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Андрій Артеменко

Ляшко вимагає від Артеменка скласти депутатський мандат

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вимагає від депутата своєї фракції Андрія Артеменка скласти депутатський мандат у зв'язку з оприлюдненням ним так званого плану про скасування санкцій проти Росії і здачі Криму в оренду. Про це Ляшко повідомив журналістам у понеділок у парламенті.

«Те, що пропонує Артеменко, - це його власна позиція, яка абсолютно не відповідає нашій позиції. Саме тому я вимагаю від Андрія Артеменка скласти депутатський мандат», - сказав він.

За словами Ляшка, фракція Радикальної партії на своєму засіданні у понеділок розгляне це питання, Артеменко запрошений до участі в засіданні.

Нагадаємо, The New York Times повідомило, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональду Трампу Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменко.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.