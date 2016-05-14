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    Ляшко ініціює розпуск складу НКРЕКП через введення абонплати на газ

    • Сьогодні, 22:15
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    Олег Ляшко
    Олег Ляшко

    Ляшко дав команду фракціям по всій Україні скликати позачергові сесії з вимогою скасувати рішення НКРЕКП

    Лідер «Радикальної Партії» Олег Ляшко заявив, що на наступному пленарному тижні буде ініціювати в парламенті розпуск нинішнього складу НКРЕКП і обрання нового в зв'язку з рішенням про введення щомісячної абонплати за підключення до системи газопостачання.

    Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Сьогодні Прилуцька міська рада з ініціативи нашої фракції прийняла звернення до президента України, Кабінету Міністрів, голови Верховної Ради, голові НКРЕКП з вимогою негайно скасувати рішення НКРЕКП, яким введено щомісячну абонплату за підключення до системи газопостачання», - написав він.

    За словами Ляшка, на українців накинули «чергову тарифну петлю у вигляді абонплати за газ». Він зазначив, що з 1 квітня споживачі будуть змушені платити щомісяця абонентську плату за підключення до системи газопостачання незалежно від фактичного обсягу споживання газу.

    «Це рішення боляче вдарить насамперед по простих громадянах, які і так економно споживають газ. Найбільше постраждають ті абоненти, які сезонно користуються газом. -. Наприклад, використовують його лише влітку на дачі. Також постраждають ті люди, які мало споживають газу, не мають лічильників і мають велику кількість прописаних на своїй житлоплощі у них плата може зрости в півтора, а то і більше разів. При цьому субсидії на оплату цих нових поборів не передбачені», - .. написав нардеп.

    Ляшко також заявив, що дали команду фракціям по всій Україні скликати позачергові сесії з вимогою скасувати рішення НКРЕКП.

    «А в понеділок, 3 квітня, я подаю до суду відповідний позов», - заявив нардеп.

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