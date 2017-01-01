Ляшко обіцяє «витрусити Вовка» з НКРЕКП

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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко

Олег Ляшко має намір у понеділок прийти на засідання НКРЕКП

Лідер Радикальної партії свого імені Олег Ляшко обіцяє у понеділок, 10 квітня, прийти на засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це він заявив журналістам в кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент «Главкома».

Ляшко повідомив, що має намір «витрусити Вовка» (Дмитро Вовк, глава НКРЕКП. – Ред.) і и домогтися скасування абонплати за газ.

Як відомо, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування по газотранспортній системі й розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана абонплата). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

Президент Петро Порошенко заявив, що рішення про введення абонплати на газ має бути призупинено.

На засідання Кабміну 5 квітня прем’єр Валодимир Гройсман доручив першому віце-прем'єр-міністру – міністру економічного розвитку і торгівлі Степанові Кубіву разом з робочою групою вивчити питання обґрунтованості розмірів абонплати за газ, яку було встановлено НКРЕКП.

Водночас у НКРЕКП нагадують, що рішення ухвалене відповідно до закону «Про ринок газу», який вимагає відокремлення постачання і транспортування газу, а також погоджено із МВФ.

Представники фракції Радикальної партії 4 і 5 квітня блокували трибуну ВР з вимогою звіту НКРЕКП щодо введення абонплати за газопостачання, а також відставки голови Нацкомісії Дмитра Вовка.