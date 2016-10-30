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    Ляшко отримав від батька соратника Ахметова чверть мільйона за оренду майна

    • Сьогодні, 11:08
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    Олег Ляшко відвідав одне із підприємств Ахметова
    Олег Ляшко відвідав одне із підприємств Ахметова

    У декларації нардепа не вказано, за оренду якого саме майна він отримав 270 тис. гривень

    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко отримав дохід 270 тис. гривень від надання в оренду майна Олександру Миколайовичу Риженкову. Такі дані народний депутат вніс до декларації про доходи.

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    У документі відсутня інформація, про яке саме майно йдеться.

    Риженков Олександр Миколайович – так звуть батька Юрія Риженкова, генерального директора ТОВ «Метнінвест холдинг». Це управляюча компанія групи «Метінвест», яка належить Ринату Ахметову та його бізнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинському.

    Зазначимо, що з початку минулого року Ляшко почав відвідувати підприємства, які належать Ахметову, та лобіювати інтереси «Метінвесту». Наприклад, у питаннях мита на вивезення металобрухту і тарифів на перевезення вантажів залізницею.

    У жовтні Ляшко вказав, що володіє двома квартирами в Києві площею 367 кв. м та 95 кв. м. Також у його власності був гараж у Прилуках Чернігівської області, офіс та парковка в столиці, а також низка земельних ділянок у Княжичах під Києвом.

    У січні Ляшко додав у декларацію інформацію про купівлю у Артема Савицького великого будинку в Козині площею 550 кв. м. Раніше лідер Радикальної партії вказував, що орендував майже половину цього будинку. Разом з двома земельними ділянками площею 0,6 га нове придбання обійшлося Ляшку в 15 млн грн.

    У лідера Радикальної партії також є Toyota Land Cruiser 2004 р.в. та Mercedes-Benz S 500L 4matik 2006 р.в.

    Джерело: Наші гроші

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