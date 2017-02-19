Ляшко підозрює «орендодавця Криму» Артеменка в подвійному громадянстві

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Андрій Артеменко

Артеменко кілька разів приїздив в Україну в 2010-2011 роках за паспортом громадянина Канади – лідер радикалів

Керівник фракції Радикальної партії Олег Ляшко підозрює, що у депутата з його фракції Андрія Артеменка окрім українського є ще й громадянство Канади. Про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради.

«У нас є підстави підозрювати, ми зараз проводимо відповідну перевірку, що в Андрія Артеменка є інше громадянство, крім українського. Що він один з тих, хто має іноземне громадянство... За моєю інформацією, Артеменко кілька разів приїжджав в Україну в 2010-2011 роках за паспортом громадянина Канади», – сказав він.

Ляшко додав, що хоче дізнатися чи Артеменко відмовився від громадянства Канади, адже Конституцією заборонено подвійне громадянство. «Таких як Артеменко, за моєю інформацією, в парламенті величезна кількість, які мають інше, крім українського, громадянство. Тому я вважаю нагальною необхідність врегулювання цього питання... Ми пропонуємо запровадити санкції і за наявності іншого громадянства, ніж українське громадянство, за умови укриття цього факту під час реєстрації нардепом має бути складено депутатський мандат», – додав Ляшко.

Як повідомлялося, вчора прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через т.зв. план Артеменка, який передбачає, зокрема, «оренду Криму» і поступове зняття санкцій з РФ.

Пізніше генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що він допускає внесення у парламент подання на позбавлення недоторканності нардепа Артеменка.

Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про виключення нардепа з фракції Радикальної партії 21 лютого.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

У понеділок нардепа виключили з фракції Радикальної партії.