Ляшко посварився з Іриною Геращенко через жінок і корів
- Сьогодні, 11:05
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Олег Ляшко
Радикалу нагадали про його некоректне висловлювання
Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко закликала лідера Радикальної партії Олега Ляшка з повагою ставитися до людей з обмеженими можливостями, зокрема до людей із синдромом Дауна.
«Хочу закликати лідера цієї парламентської фракції, який любить корів, любить жінок, з повагою ставитися до людей з обмеженими можливостями. Парламент ще дуже мало зробив для них», – зазначила вона.
У свою чергу Ляшко висловив обурення заявою Геращенко: мовляв, вона порівняла жінок з коровами.
«Мені прикро, що моя шановна колега Ірина Геращенко порівнює наших найчарівніших жінок з коровами. Ми справді з великою повагою ставимося до корів, тому що це годувальниця в селі, але ставити на один рівень українських жінок та корів... Не треба принижувати ні жінок, ні корів такими порівняннями», – прокричав з трибуни головний радикал.
Як відомо, вчора у себе на сторінці у Facebook Ляшко розповів про те, як «урядові дауни» зазіхають на майбутнє українських дітей, вирубуючи ліси. За цю фразу і політики, і громадськість розкритикували Ляшка.
Зауваживо, що Ляшко не зробив висновків і продовжує некоректні порівняння. Сьогодні у себе на сторінці у соцмережі він знову вжив фразу «урядові дауни».