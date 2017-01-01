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    Ляшко прийшов у НАБУ на допит

    • Сьогодні, 11:33
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    Нардеп Олег Ляшко
    Нардеп Олег Ляшко

    За словами Ляшка, ГПУ порушила проти нього справу ще в січні, але дізнався він про це лише в квітні

    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко прийшов на допит до Національного антикорупційного бюро, куди його викликали  в рамках розслідування кримінальної справи стосовно його нібито незаконного збагачення.

    Перед початком допиту нардеп зробив заяву, що порушена відносно нього кримінальна справа є політичним замовленням.

    За словами Ляшка, ГПУ порушила проти нього справу ще в січні, але дізнався він про це лише в квітні. Пізніше, як нагадав Ляшко, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила проти нього чергову кримінальну справу.

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    Лідер Радикальної партії вважає, що метою порушення цих кримінальних справ є «дискредитація його політичної сили».

    Як повідомлялося, директор НАБУ Артем Ситник 24 квітня повідомив, що у відомство надійшла кримінальна справа від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно нібито незаконного збагачення народного депутата Олега Ляшка.

    За інформацією ЗМІ, протягом останнього року нардеп і лідер РПЛ Олег Ляшко разом з дружиною придбав нерухомості на 20 млн грн.

    На початку 2016 року цивільна дружина нардепа - Росіта Сайранен - придбала у Києві земельну ділянку на 600 кв. м для сільського господарства. Утім на ділянці вже побудований двоповерховий  будинок на 300 кв. м. У декларації політика це майно не вказано.

    Водночас Ляшко у цьому році купив собі будинок і земельні ділянки в елітному Козині. Площа маєтку - 550 кв. м. Загальна вартість - 15 млн грн. В інтерв'ю журналістам Ляшко переконував, що придбав майно у кредит, утім в декларації і у витягу на нерухомість дані про кредит або іпотеку відсутні.

    Джерело: Укрінформ

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