Ляшко у прямому телеефірі розказав анекдот з нецензурною лексикою

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Стрім з нецензурною лексикою був пущений в ефір одним з телеканалів

Народний депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко у прямому ефірі розповів анекдот із нецензурною лексикою.

Сьогодні на своїй сторінці у Facebook він вийшов із онлайн трансляцією із зали Верховної ради, і цей стрім був пущений в ефір на телеканал «112 Україна».

Зокрема, анекдот завершується словами «б**, вони своим х** керувати не можуть, а вони державою хочуть керувати» (на відео - з 23.15).

Як повідомлялось, сьогодні станом на 13:00 у залі парламенту перебуває лише 47 народних депутатів. При цьому вранці в залі ВР зареєструвалося 322 народних депутати. Кулуари парламенту теж пустують. Лише невелика група дітей завітала до Ради на екскурсію.

Як відомо, сьогодні у Раді традиційно відбулася година запитань до уряду. У парламент прийшли прем’єр Володимир Гройсман і члени уряду. Зокрема, віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко розповів про підготовку до міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».