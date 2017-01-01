Ляшко вимагає від уряду відмовитися від ідеї підвищення тарифів на вантажні перевезення

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Вантажні перевезення залізницею

Підвищення тарифів на вантажні перевезення збанкротить вітчизняного виробника, вважає Ляшко

Зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення неприпустиме і призведе до збільшення собівартості продукції української промисловості і скорочення робочих місць. Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми «События» на ТРК «Україна».

«За великим рахунком, «Укрзалізниця» банкрутить нашого національного виробника. Що таке підвищення тарифів? Це збільшення собівартості продукції, це як наслідок – скорочення робочих місць, у тому числі в металургії, вугільній галузі», – заявив Ляшко.

Ситуація, за словами політика, ускладнюється тим, що зараз національний виробник перебуває в складних умовах – у нього немає можливості взяти дешеві «довгі» кредити, нестабільна гривня та зовнішні ринки.

«Треба навпаки – не підвищувати тарифи для того, щоб дати можливість нашому національному виробнику бути конкурентоспроможним», – сказав Ляшко.

Він вимагав від уряду відмовитися від ідеї підвищення тарифів, тому що цей крок вдарить по добробуту людей.

«Підвищення тарифів на залізничні перевезення в підсумку призведе до того, що буде скорочено робочі місця на величезній кількості промислових підприємств. Врешті-решт втратить Україна. Тому треба не підвищувати тарифи, а дати дешеві кредити національному виробнику, треба створювати робочі місця і треба підвищувати людям зарплати», – резюмував Ляшко.

Джерело: 112 Україна