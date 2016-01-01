  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ляшко знову підставив плече владі. Хто голосував за бюджет (СПИСОК)

    • Вчора, 08:35
    • Розсилка
    Результати голосування за бюджет-2017
    Результати голосування за бюджет-2017

    За бюджет проголосували 274 народних депутати, проти - 37, утрималися - 35, не голосували - 22

    За проект бюджету на 2017 рік жодного голосу не дали фракції «Батьківщина» та «Опозиційний блок». Разом з тим фракція Радикальної партії Олега Ляшка, яка заявляє, що є опозиційною, підтримала законопроект про держбюджет повним складом за винятком трьох відсутніх на засіданні нардепів.

    Читайте також

    Надаємо поіменне голосування за законопроект про держбюджет-2017:

    (для перегляду документа натисніть на зображення)

    Нагадаємо, у вівторок, 20 грудня, Верховна Рада України прийняла законопроект «Про державний бюджет України на 2017 рік».

    За відповідний законопроект проголосували 274 народних депутати, проти - 37, утрималися - 35, не голосували - 22. Всього у голосуванні брали участь 368 нардепів.

    Читайте також
    Верховна Рада бюджет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ