Ляшко знову підставив плече владі. Хто голосував за бюджет (СПИСОК)

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Результати голосування за бюджет-2017

За бюджет проголосували 274 народних депутати, проти - 37, утрималися - 35, не голосували - 22

За проект бюджету на 2017 рік жодного голосу не дали фракції «Батьківщина» та «Опозиційний блок». Разом з тим фракція Радикальної партії Олега Ляшка, яка заявляє, що є опозиційною, підтримала законопроект про держбюджет повним складом за винятком трьох відсутніх на засіданні нардепів.

Надаємо поіменне голосування за законопроект про держбюджет-2017:

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Нагадаємо, у вівторок, 20 грудня, Верховна Рада України прийняла законопроект «Про державний бюджет України на 2017 рік».

За відповідний законопроект проголосували 274 народних депутати, проти - 37, утрималися - 35, не голосували - 22. Всього у голосуванні брали участь 368 нардепів.