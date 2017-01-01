Любителі «Вконтакте» зареєстрували більше десятка петицій

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Петиція щодо повернення «Вконтакте» до українському користувачеві за три дні набрала 13,5 тис. підписантів

На сайті президента України з’явилося більше десяти петицій, що стосуються скасування блокування російських інтернет-ресурсів «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс» та Mail.ru. Більшість з них написані російською мовою.

Вищезазначені петиції зібрали мало підписів – від 2 до приблизно 200. Втім, одна з них – що з’явилась першою – за неповні три дні зібрала близько 13,5 тис. голосів. Варто зазначити, що на сайті є навіть петиція про скасування розгляду вищезазначеної петиції про відміну «Вконтакте» (авторства Анатолія Ткаченка).

Петиція проти блокування «Вконтакте»

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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