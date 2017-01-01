Льюїс – Кличку: не опускай голову, брат

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Фото: Getty Images Ентоні Джошуа та Володимир Кличко

Леннокс Льюїс написав у Twitter, що Кличко потрібно поважати, бо той показав мужність у бою

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс поділився враженнями від поєдинку між суперважковиками 27-річним британцем Ентоні Джошуа (19-0-0, 19 KO) і 41-річним українцем Володимиром Кличком (64-5-0, 53 KO).

«Розкішний бій! Вітаю обох: ви дали фанатам те, про що будуть говорити. Респект Джошуа, це велика перемога! А Кличко потрібно поважати. Скільки ж мужності він показав у цьому бою! Не опускай голову, брат. У цьому бою було все, що потрібно фанату: першокласна дія, висока драма, труднощі, наполегливість, повага», - написав Льюїс в своєму акаунті в Twitter.

Нагадаємо, український боксер Володимир Кличко у суботу, 29 квітня, на стадіоні «Вемблі» в Лондоні провів поєдинок проти чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації британця Ентоні Джошуа. Джошуа здобув перемогу нокаутом в 11 раунді над Володимиром Кличком.

Український боксер Володимир Кличко визнав свою поразку від Ентоні Джошуа. Після виграного бою британський боксер з повагою поставився до Кличка.

Кличко заявив, що розглядає можливість реваншу після бою.

Джерело: Чемпіонат