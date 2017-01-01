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Люк Бессон закликав французів голосувати проти Ле Пен

Бессон назвав шахраями сімейство Ле Пен і Національний фронт

Всесвітньо відомий французький кінорежисер Люк Бессон закликав співвітчизників проголосувати в другому турі президентських виборів проти шахраїв з партії Марін Ле Пен.

Відповідне звернення Люк Бессон опублікував на своїй сторінці в Facebook.

«Шахраї. Їх двоє і вони працюють в зв'язці: Сімейство Ле Пен і Національний фронт», - підкреслив Бессон.

Кінорежисер згадав про факти біографії засновника Національного фронту Жан-Марі Ле Пена, а його дочку Марін Ле Пен назвав ледаркою, яка ні дня в своєму житті не працювала.

«Батько (Жан-Марі Ле Пен, - ред.), для якого Голокост є лише деталлю, расизм солодкою мелодією, а іноземці шкідливими. Близько 40 років тому у нього був магазинчик, в якому вільно продавалися різні речі, пов'язані з фашизмом, расизмом і ксенофобією. Не так давно у нього ще була студія звукозапису, що володіє правами на нацистські пісні. Вона (Марін Ле Пен, - ред.) ніколи не працювала в своєму житті, або в бізнесі або на заводі, і тим більше на фермі. Вона ніколи не брала участь в розвитку Франції і ніколи не створювала робочі місця (за виключенням, мабуть, вигаданих). Це, насправді, ідеальний представник системи, яку вона викриває. Вона живе на допомогу з Брюсселя, і використовує всі закони системи, що дозволяють поліпшити своє життя», - зазначив режисер.

Бессон також підкреслив, що практично не знайшов здійсненних положень в програмі Ле Пен. Він засудив пропозиції Національного фронту закрити кордони і вигнати іноземців.

«Закритість призводить до ізоляції. Ізоляція веде до тоталітаризму. Тоталітаризм веде до фашизму. Фашизм - це війна», - написав французький режисер.

На думку Бессона, в разі приходу до влади Ле Пен тільки погіршиться ситуація для бідних верств населення.

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті.

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