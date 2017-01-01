Лютий прийде в Україну з підвищенням температури



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні у середу очікується погода без опадів

У найближчу добу на території України очікується зниження атмосферного тиску, арктичне повітря почне повільно відходити в східному напрямку, а до крайнього заходу країни наблизиться більш тепла повітряна маса з Центральної Європи.

Як повідомляє Укргідрометцентр, очікується погода без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура вночі 10-15 °, вдень 1-6 ° морозу; на Лівобережжі вночі 13-18 ° (у східних областях 19-24 ° морозу), вдень 5-10 ° морозу; на крайньому заході та півдні Одеської області вночі 3-8 ° морозу, вдень 0-3 ° тепла.

У Києві - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 11-13 °, вдень 3-5 ° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 1 лютого найвища температура вдень була +7,6 у 2002 році, найнижча вночі -28,8 в 1956 р

2 лютого - без істотних опадів, тільки вдень на крайньому заході країни мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м / с, в Карпатах пориви 15-20 м / с.

Температура в східних, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областях вночі 9-14 ° морозу, вдень 0-6 ° морозу; на решті території вночі 5-10 ° морозу, вдень від 3 ° морозу до 2 ° тепла (на крайньому заході вночі близько 0 °, вдень 1-6 ° тепла).

У Києві - без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура вночі 5-7 ° морозу, вдень 0-2 ° морозу