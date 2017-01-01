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    Мадонна закликала американців на революцію

    • Сьогодні, 00:20
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    Співачка виступила перед учасниками «Маршу жінок», який організували противники Дональда Трампа

    Американська поп-зірка Мадонна зізналася, що «роздумувала над тим, що підірвати Білий дім», але в підсумку вирішила проголосити «революцію любові проти тиранії», пише ТАСС.

    Співачка виступила перед учасниками «Маршу жінок», який організували у Вашингтоні противники 45-го президента США Дональда Трампа.

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    «Ласкаво просимо в революцію любові, в повстання, до нашого відмови, як жінок, прийняти цей новий вік тиранії. Ви готові вразити світ? - підкреслила вона. - Добро не перемогло на цих виборах, але добро врешті-решт переможе».

    Потім співачка, яка активно виступала проти Трампа під час виборчої кампанії, заспівала свою пісню Express Yourself зі свого альбому Like a Prayer.

    Організатори планували, що в акції візьмуть участь близько 200 тис. людей, проте, за різними даними, число демонстрантів вже перевищило 500 тис.

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