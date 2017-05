Мадридський «Реал» виходить до фіналу Ліги Чемпіонів

«Реал» зіграє на стадіоні у Кардіффі з «Ювентусом» у фіналі Ліги Чемпіонів

Мадридський «Реал» програє «Атлетіко» у матчі-відповіді півфіналу Ліги Чемпіонів, але за сумою двох матчів виходить до фіналу турніру, де зіграє з італійським «Ювентусом».

У першому поєдинку Реал на своєму полі здобув перемогу з рахунком 3:0 завдяки трьом м'ячам від Кріштіану Роналду. Для виходу до фіналу Ліги чемпіонів Атлетіко необхідно вигравати з різницею в чотири голи.

Тому підопічні Сімеоне зі старту поєдинку почали атакувати. І це принесло успіх. Вже на 12-й хвилині Сауль Ньігес забиває перший гол.

А на 16-й хвилині Грізман забиває другий м’яч з пенальті, яке заробив Фернандо Торрес.

Однак ще наприкінці першого тайму «Реалу» вдалось відіграти один м’яч, автором якого став Іско.

Протягом другого тайму гравці «Атлетіко» продовжували атакувати, але блискуча гра голкіпера «Реала» Наваса не дозволила їм більше забити.

Таким чином, саме «Реал» зіграє на стадіоні у Кардіффі з «Ювентусом» у фіналі Ліги Чемпіонів.

RESULT:

Atlético 2-1 Real Madrid (agg: 2-4)



