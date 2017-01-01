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    Магазин «Шахтаря» у Харкові облили фарбою

    • Сьогодні, 15:50
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    На склі з'явилася жовта і синя фарби

    Невідомі облили фарбою магазин з футбольною атрибутикою «Шахтар» на стадіоні «Металіст».

    Про це повідомляє місцеве видання 057.ua.

    Вітрину і двері магазину облили синьою і жовтою фарбами.

    Фотографії опублікували очевидці в соціальних мережах.

    На місці працюють поліцейські.

    Раніше ультрас харківського «Металіста» висловлювали обурення з приводу того, що донецький «Шахтар» переїжджає в Харків і буде проводити свої домашні матчі на ОСК «Металіст».

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    Магазин «Шахтаря» у Харкові облили фарбою
    Магазин «Шахтаря» у Харкові облили фарбою
    Магазин «Шахтаря» у Харкові облили фарбою


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