Магазин «Шахтаря» у Харкові облили фарбою
- Сьогодні, 15:50
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На склі з'явилася жовта і синя фарби
Невідомі облили фарбою магазин з футбольною атрибутикою «Шахтар» на стадіоні «Металіст».
Про це повідомляє місцеве видання 057.ua.
Вітрину і двері магазину облили синьою і жовтою фарбами.
Фотографії опублікували очевидці в соціальних мережах.
На місці працюють поліцейські.
Раніше ультрас харківського «Металіста» висловлювали обурення з приводу того, що донецький «Шахтар» переїжджає в Харків і буде проводити свої домашні матчі на ОСК «Металіст».