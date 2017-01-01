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Фото: Reuters Сутички в парламенті Македонії

Експерт проаналізує чергове загострення на Балканах

Сьогодні, 3 травня, в прес-центрі «Главкома» прес-конференція на тему: «Македонія, Чорногорія: чергове загострення ситуації?».

Запрошені гості: Дарія Гайдай, аналітик Інституту Світової політики, експерт-балканіст.

Вона проаналізує чергове загострення на Балканах, спробу захоплення парламенту в Македонії, напади на опозицію, які можливі сценарії розвитку ситуації; ратифікацію угоди про вступ до НАТО парламентом Чорногорії, реакцію сербської опозиції, а також як діятимуть проросійські сили для дестабілізації ситуації.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: