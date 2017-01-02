Маккартні виступив на новорічній вечірці у Абрамовича

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Легендарний учасник The Beatles заспівав на вечірці для російського олігарха

Колишній учасник The Beatles Пол Маккартні з'явився на новорічній вечірці Романа Абрамовича.

Про це сьогодні повідомляє Мeduza.

«Святковий концерт проходив на французькому острові Сен-Бартелемі. Маккартні вийшов на сцену під час виступу групи The Killers і разом з музикантами виконав пісню Helter Skelter з Білого альбому ліверпульської четвірки», - йдеться у повідомленні.

Відео з концерту з'явилося в Facebook The Killers.