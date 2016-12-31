Маккейн не вірить в «перезавантаження» відносин з Кремлем

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Сенатор визнав необхідність переговорів з Путіним, але лише з позиції сили

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн не вірить в чергове «перезавантаження» відносин Вашингтона і Кремля після інавгурації обраного президентом США Дональда Трампа. Про це він заявив в інтерв'ю Deutsche Welle.

«Я бачив трьох президентів - Буша, Клінтона і Обаму, - які вірили в те, що вони можуть побудувати нові відносини з Володимиром Путіним», - заявив Дж.Маккейн.

Але, за словами республіканця, єдиною можливою стратегією в стосунках з Путіним є «повернення до принципів Рональда Рейгана - досягнення миру через силу».

«Єдине, що в стані зрозуміти Володимир Путін, - це сила. Що ціна агресії може виявитися вищою, ніж та, яку він готовий заплатити», - підкреслив сенатор, назвавши Путіна «вбивцею», «бандитом» і «продуктом КДБ».

Коментуючи прес-конференцію обраного президента США Дональда Трампа, Маккейн заявив, що він задоволений тим фактом, що Трамп визнав відповідальність Росії за хакерські атаки під час виборчої кампанії.

«Немає ніяких сумнівів в участі Росії в кібератаках», - зазначив сенатор.

У той же час він визнав необхідність переговорів з Путіним, але лише з позиції сили. Маккейн зазначив, що поки не знає, чи в змозі Трамп вести з Путіним саме такий діалог.