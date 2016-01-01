Маккейн прибув на Банкову для зустрічі із Порошенком

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Петро Порошенко і Джон Маккейн

Темою розмови буде оборонна сфера

Глава сенатського комітету у справах збройних сил, сенатор Джон Маккейн прибув до Адміністрації президента України для зустрічі з президентом України Петром Порошенком, передає «112 Україна».

Зазначається, що кортеж прибув завчасно, за 10 хвилин до призначеної зустрічі. Посиленої охорони біля Адміністрації президента не було.

Як зазначає ЗМІ, очікується, що темою розмови буде оборонна сфера.

Подробиць АП поки що не дає, журналістів на Банкову сьогодні не запрошували.