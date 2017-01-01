Маккейн закликав Трампа надати Україні летальну зброю

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Сенатор в своєму зверненні попросив президента США зберегти поточні санкції проти РФ

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн закликав президента США Дональда Трампа надати Україні летальну зброю для протистояння агресії з боку Російської Федерації. Лист розміщений на офіційному сайті сенатора.

«Бурхлива кампанія Володимира Путіна дестабілізувати та розділити суверенний народ України не зупиниться до тих пір, поки він не зустріне сильної та рішучої відповіді... я закликаю вас...забезпечити оборонну летальну допомогу Україні, щоб захистити свою територію від подальшого порушення з боку Росії і її сепаратистськими угрупованнями», — йдеться в заяві.

Крім того, сенатор в своєму зверненні попросив президента США зберегти поточні санкції проти РФ через продовження анексії Криму та бойових дій на Сході України. А також закликав поширити санкції через спроби втручання РФ у вибори президента в США.

«На основі спроби втручання Росії в наші вибори, я закликаю вас розширити нинішні санкції проти Росії», — додав Маккейн.